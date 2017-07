Lana Del Rey wil niet langer de Morticia Addams van de popmuziek zijn. Haar vorige platen barstten van tragedie, liefdesverdriet, Weltschmerz en verraad, en ze goochelde steeds met titels als ‘Ultraviolence’, ‘Born to Die’ en ‘The Blackest Day’. Nu heet haar nieuwe plaat ‘Lust for Life’, haar nieuwe single ‘Love’, en wil ze het naar eigen zeggen alleen nog maar over hoop hebben. ‘Mijn plaat weerspiegelt hoe ik me voel.’