‘Mura Masa’ is precies geworden wat de vooruitgeschoven singles beloofden. Ook als er al eens een versnelling hoger wordt geschakeld, zoals in ‘Nuggets’ of het funky ‘Nothing Else’, met Jamie Lidell, blijft het gezellig. Met handclapritmes en een synthetisch refreintje klinkt Tom Tripp in ‘Helpline’ alsof-ie recht uit de jaren 80 is weggelopen. Dat geeft niet op een zomerse dansplaat vol ietwat gemoedelijke elektronica, waarop het aardig al dan niet vegetarische worsten bakken is. Geen beter moment dus dan het festivalseizoen om dit debuut te lossen, zelfs al was dat niet eens de bedoeling.

Alex Crossan (zucht) «Ik had dat debuut al eeuwen geleden moeten inleveren, ja. Ik had vorig jaar, ruim op tijd voor de release in het najaar, een plaat af, maar bij nader inzien viel die me dik tegen. De songs moesten véél sterker zijn dan wat ik had gemaakt, en dus ben ik opnieuw begonnen. Enkel ‘What If I Go?’, ‘Firefly’ en ‘Love$ick’ heb ik gehouden, de rest ging de prullenbak in.