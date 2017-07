'Elvis en David Bowie: stel je die combinatie eens voor!'

Een plaat met songs die door zowel Michael Stipe als Kurt Cobain zijn geschreven: hoe zou dát klinken? Sinds 2011 weten we uit een interview met Stipe dat dat bijna geen hypothetische vraag was geweest; in 1994 stonden de R.E.M.- en Nirvana-frontmannen naar verluidt dicht bij een samenwerking. Ze wisten welke richting ze uit wilden en hoe het moest klinken. De twee vrijden elkaar toen al een tijdje publiekelijk op, en Stipe zag in zichzelf de geschikte mentor om Cobain door de valkuilen van de roem te gidsen, zoals Patti Smith dat jaren eerder voor hém had gedaan.

Stipe: ‘Enkele weken voor hij is gestorven, stuurde ik Kurt een uitnodiging en een vliegtuigticket, plus een privéchauffeur om hem naar de luchthaven te brengen. Zodat we onze plaat eindelijk konden opnemen. Het ticket heeft hij, hoorde ik later, met een nietjesmachine aan een muur vastgemaakt. De chauffeur wachtte meer dan tien uur vruchteloos voor zijn voordeur.’ Later dat jaar bracht R.E.M. ‘Monster’ uit: veruit hun rauwste, meest grungy plaat. Daarop: ‘Let Me In’, Stipes ode aan Cobain.