TIM VANHAMEL «Ik ben een festival-lover. Of het nu Keutelrock of Pukkelpop is, elk festival heeft iets bijzonders. Mijn vader was muzikant, dus ik heb er als kind meer dan één gezien. Ik lag op Dranouter of Blues Peer in mijn slaapzakje op de wei. Later nam hij me ook mee naar Rock Herk, mijn eerste alternatieve festival, en ben ik fervent gaan festivalhangen. Tussen mijn 13de en mijn 16de deed ik niets liever.»

HUMO Wordt er in de backstage nog zwaar gefeest, tegenwoordig?

VANHAMEL «Niet echt, maar ik herinner me een legendarische Rock Herk waar Millionaire op de affiche stond en Mauro even kwam meespelen: dat is wat uit de hand gelopen. We zijn er toen in geslaagd om zo’n backstagecontainer bijna omver te duwen terwijl ik binnen op een tafel stond te surfen. De organisator van het festival stond er zelf bij te lachen. Ach, waarschijnlijk is het spectaculairder in mijn herinnering dan het was.»