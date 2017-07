Koppensneller Herman Brusselmans: 'Bij uitgeverij Atlas Contact staken de schrijvers'

In 1981 had ik een verhalenbundel klaar, getiteld ‘Het zinneloze zeilen’, en die stuurde ik op naar een uitgeverij waarvan ik de naam leuk vond, In De Knipscheer, en de twee broers die de zaak leidden, stuurden me een jaar nadien een bericht dat ze m’n boek zouden uitgeven. Hoera. In 1984 gaven ze m’n tweede boek uit, de roman ‘Prachtige ogen’. Die werd zodanig slecht gerecenseerd dat de broers Knipscheer mij lieten vallen als een baksteen. De uitgeverij Bert Bakker nam m’n derde boek onder de vleugels, ‘De man die werk vond’. In 1991 stichtte de hoofdredacteur van Bert Bakker, Mai Spijkers, een nieuwe uitgeverij, Prometheus. Omdat hij een vriend was geworden ging ik met ’m mee. Een paar jaar later nam Prometheus Bert Bakker over. Prometheus/Bert Bakker is één van de heel weinige zelfstandige uitgeverijen, en behoort derhalve niet tot een groot concern. Ik ben altijd trouw gebleven aan Mai Spijkers, en ik ben altijd tevreden gebleven met z’n werk, en ook als het wat minder ging, zowel met de uitgeverij als met mijn eigen boeken, is er nooit één haar op m’n hoofd geweest die eraan dacht om van uitgeverij te veranderen. Tegenwoordig is het waarlijk bon ton onder auteurs om van de ene uitgever naar de andere over te stappen, waarbij ze als reden meestal opgeven: ‘ontevredenheid’. Nu weer zijn de auteurs van Atlas Contact ontevreden, en ongeveer met z’n allen dreigen ze ermee op te stappen en hun heil elders te zoeken. Bij deze auteurs horen zogenaamde ‘kleppers’ als Stefan Brijs, Geert Mak, Adriaan van Dis, Niña Weijers en Ellen Deckwitz. Ze zijn er niet content mee dat de hele zooi geleid wordt door managers, die geen liefde voor het boek in hun hart hebben, en alleen maar aan cijfers denken. Bovendien betreuren ze het dat een hotshot van Atlas Contact, Mizzi van der Pluijm, overgelopen is naar uitgeverij Das Mag, en ze verwijten het de managers dat die het vertrek van de troela niet tegengehouden hebben. Weet je wat het is? De managers mogen dan wel continu aan cijfers denken, dat doen de auteurs en de Van der Pluijmen net zo goed. Je mag er zeker van zijn dat, als een schrijver niet tevreden is over z’n uitgeverij, dat alleen te maken heeft met z’n bedroevende verkoopaantallen. Neem nu Stefan Brijs. Die had een bestseller met ‘De engelenmaker’ (God mag weten waarom), scoorde daarna evenmin onaardig met ‘Post voor mevrouw Bromley’ (al helemaal een draak) en vervolgens ging het bergaf en z’n roman ‘Maan en zon’ raakte men aan de straatstenen niet kwijt. Of neem zulke factota als Niña Weijers en Ellen Deckwitz. Ze werden door de critici gebombardeerd tot immense beloften, die in de nabije toekomst zeker grote sier zouden gaan maken in de Nederlandse Lett’ren. Er was geen hond die hun boeken kocht. En dus gaan ze hun uitgever bij het nekvel grijpen, hoewel ook die natuurlijk geen enkele lezer de boekhandel in kan schoppen om een prulletje van Brijs, Weijers of Deckwitz te kopen. Het is niet alleen een probleem van Atlas Contact. Iedere uitgever krijgt ermee te maken. Ook Prometheus. Marnix Peeters, de befaamde kaalhoofdige bewoner van een berg in Wallonië, liet Prometheus achter zich, uit ‘ontevredenheid met de uitgeverspolitiek’, maar in wezen omdat, hoezeer de pr-afdeling van Prometheus ook haar best deed, de boeken van Peeters op de planken bleven liggen. Nu geeft hij z’n boeken uit in eigen beheer, en waant hij zichzelf dus een betere uitgever dan om het even wie, en we zullen zien wat dáárvan in huis komt. Prometheus is er nog een paar kwijt die hopen dat het gras aan de overkant groener is. Peter Verhelst stapte paniekerig over z’n beroerde verkoop over naar De Bezige Bij, en recent liep Saskia de Coster naar Das Mag, waarbij ze poneert: ‘Das Mag en ik zijn voor elkaar gemaakt.’ Terwijl dat hele Das Mag nog niks heeft bewezen en alleen de hoerenchance heeft gehad om met ‘Het smelt’ van Lize Spit een enorme bestseller te scoren (God mag alweer weten waarom). Vele schrijvers zijn gefrustreerde, ontrouwe sukkels die anderen de schuld geven van hun eigen falen. Misschien moeten ze ’ns wat meer aan hun schrijftafel gaan zitten in plaats van losweg te staan prevelen aan de klaagmuur.

Dit artikel staat in: Om dit Humo-artikel verder te kunnen lezen,

kiest u één van deze opties: IK KOOP DIT ARTIKEL PROFITEER NU! Ik heb al een abonnement