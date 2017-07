Eeuwig spits Jan Mulder: 'Een technisch begaafde trainer dwingt ontzag af'

De brief: ‘Beri Shalmashi vertelt in haar opiniestuk dat er vaak om haar naam wordt gelachen en dat de naam niet één keer foutloos wordt uitgesproken (O&D, 10 juli). Ze denkt dat iemand die, bijvoorbeeld, De Boer heet, daar geen last van heeft. Ik moet haar teleurstellen. In het buitenland wordt mijn naam meestal uitgesproken alsof de spreker een visgraatje in de keel heeft. En in (het westen van) Nederland wordt vaak om mijn naam gelachen. Vooral als ik mij voorstel als ‘De Boer uit Groningen.’’ Was getekend: ‘Thomas De Boer, Groningen.’

Toen Frank de Boer trainer van Inter Milan werd, nam hij zijn naam mee. De Italianen spreken De Boer uit als dè-bo-èr. Zou dè-bo-èr Italianen als muziek in de oren klinken? In onze contreien is Sagan een mooie naam, maar het is niet uitgesloten dat de Slovaken zelf ‘Sagan’ een soort De Boer vinden. Ondoorgrondelijk zijn de wegen van de namen.

Frank de Boer werd na drie maanden door Inter ontslagen. De slechte resultaten en de te veel op doelloos balbezit gerichte tactische aanpak werden door de pers opgevoerd als de oorzaken van het ontslag, maar zouden supporters en bestuur niet iets meer geduld met Frank en zijn tikkies breed hebben gehad als hij Franco Angelillo had geheten?