Borsten: alles wat u altijd wilde weten, maar nooit durfde te vragen

'Borsten zijn tegenwoordig niet langer organen om een kind te voeden, maar seksuele objecten'

Maar hoezeer de wereld er soms door geobsedeerd lijkt, rond borsten – yup, daar hadden we het over – bestaan nog altijd flink wat mythes en misverstanden. Om die eens en voor altijd (of toch minstens deze week) de wereld uit te helpen: alles over borsten wat u nooit aan uw huisdokter, gynaecoloog, echtgenote, radioloog, moeder of zus durfde te vragen, voor uw gemak en overzicht chronologisch verteld: van het eerste prille glooiinkje, over de heuglijke en helaas ook minder heuglijke veranderingen die de borst kan ondergaan, tot het onverbiddelijk verslappende dan wel chirurgisch opgetrokken en/of bijgevulde einde.

Een kleine geschiedenis van de borst, of zoals de medische term luidt: mamma.



HET PRILLE BEGIN

Rudy Van den Broecke (kliniekhoofd Gynaecologie, UZ Gent) «De eerste aanzet tot de borst begint al vrij vroeg tijdens het embryonale leven. Rond de leeftijd van vijf weken ontstaat er op de huid van het embryo een verdikking die boogvormig van de oksel naar de lies loopt. Dat zijn de melklijsten. Ter hoogte van de borstkas ontwikkelt zich op die melklijst een knopvorm. Van daaruit groeien er cellen in het onderliggende weefsel. Dit vormt de eerste aanleg van de borst. Meestal verdwijnt de rest van die melklijsten quasi volledig, maar soms blijft er een deel achter en kunnen vrouwen meerdere tepels ontwikkelen.»

HUMO Kunnen vrouwen dan ook meer dan twee borsten krijgen?

Van den Broecke «Dat komt voor. Het gebeurt dat vrouwen die borstvoeding geven, klagen over pijn in de oksel. Daar blijkt dan een extra borstklier te zitten. Zo’n extra borst is natuurlijk veel kleiner dan een normale, volgroeide borst. Maar het kan wel voor ongemak zorgen. Als mensen er veel last van hebben, kunnen we ze chirurgisch verwijderen.

'Kleine borsten kunnen voor sommige meisjes vervelend zijn, maar een te sterke borstontwikkeling is een veel groter probleem'

»Soms denkt iemand een wratje op de buik te hebben, maar dat is dan gewoon een klein extra tepeltje. Dat ziet eruit als een vlekje, soms met een kleine opening erin. Zo’n extra tepel kan in principe geen kwaad. Als men er geen last van heeft en het tepeltje niet zwelt, blijven we daar ook af. De regel is: nooit opereren zonder goeie aanleiding!»