'Wij hopen te zijn zoals de Efteling: we willen nog generaties mee'

Een ochtend in Boom, enkele dagen vóór de dubbeleditie van Tomorrowland 2017 moet losbarsten – als u dit leest op dinsdag, is het eerste weekend achter de rug, en staat het tweede voor de deur. Het festivalterrein in De Schorre is in volle opbouw en buurtbewoner Kamiel, een gepensioneerde amateurfotograaf, neemt kiekjes van die sprookjeswereld in wording. Het is peis en vree in de groene vallei voor het hoofdpodium – alleen een eenzame fietser op een mountainbike zoeft me voorbij. Het blijkt Michiel Beers (41) te zijn.

Het beste bewijs dat de Tomorrowland-broers amper bekend zijn, zelfs bij hun eigen personeel: ooit mocht Michiel het podium niet op van de security. Ik tref hem met Manu (37) in de kantine tussen de schaftende werklui – beide broers hebben iets van eeuwige tieners.

HUMO Een scoutsfuif eind jaren 90 in Broechem zou jullie allereerste evenement zijn geweest. De affiche was versierd met duiveltjes.

Manu Beers «Dat was onze Explosion Party (lacht). Met de opbrengst van die fuif wilde ik voor mijn scoutsgroep een kamp naar Kroatië sponsoren en Michiel had me geholpen. We deden toen bijna alles samen. We hadden een bandje en luisterden allebei naar punkrock – NOFX, Lagwagon, Ten Foot Pole. Feesten organiseren, dat moesten we ook maar eens samen gaan doen.»

HUMO Hoe heette jullie punkgroepje?

Manu (lacht) «Bottom Line. Michiel was zanger en gitarist, en ik was de drummer.

»We schelen vier jaar, en als je jong bent, is dat best veel. Maar door de muziek begonnen we wél met elkaar op te trekken.»

Michiel Beers «De eerste echte editie was een jaar later: een feest voor scholieren in discotheek Dixies in Brasschaat. Dat was op de woensdagavond vóór de kerstvakantie, vlak na de examens. De weken ervoor hadden we ’s morgens aan alle scholen flyers uitgedeeld, van Merksem over Schoten tot Kapellen.»

Manu «Er kwam négenhonderd man op af. Met dat feest hadden we genoeg verdiend om een bvba op te richten – onze pa had altijd gezegd: ‘Als je iets doet, doe het dan goed.’»

Michiel «De eerste jaren waren we meer dan fanatiek: we gingen overal flyeren, posters plakken, bordjes ophangen... De organisatie van de avond deden we op het laatste moment, we hielden ons vooral bezig met promotie maken. Je kon toen geen boerendorp passeren of je zag tientallen bordjes met aankondigingen van fuiven. Bruggen, elektriciteitskasten, bushokjes: die zaten allemaal onder de affiches. Sinds de GAS-boetes en de sociale media is dat verdwenen, maar vroeger was het de enige manier om de jeugd te bereiken.»