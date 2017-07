Juan Pablo Escobar, zoon van drugsbaron Pablo Escobar, waarschuwt de wereld

'Mijn vader leerde me hoe ik mezelf moest doodschieten als een ander kartel me zou kidnappen: met de loop in mijn rechteroor'

In het eerste seizoen van ‘Narcos’ zien we hoe Pablo Escobar op 27 november 1989 een Boeing van Avianca Airlines laat ontploffen. De tol: 110 doden. Het doelwit van de aanslag, de Colombiaanse presidentskandidaat César Gaviria, was niet aan boord. Op de passagierslijst stond ook mijn vader. Ik was nog maar een kleine jongen, maar de angst en ontreddering bij mijn moeder zal ik nooit vergeten. Als bij wonder had mijn vader het vliegtuig gemist, maar zijn verlossende bericht bereikte ons veel later dan de passagierslijst waarop zijn naam stond. Als ik aan Pablo Escobar denk, denk ik steeds terug aan deze gebeurtenis. Het is het eerste wat ik aan zijn zoon vertel.

Juan Pablo Escobar (40) schaamt zich voor het leed dat zijn vader duizenden mensen heeft aangedaan. Hij gaat vandaag door het leven onder de schuilnaam Sebastián Marroquín en maakte in 2009 de documentaire ‘Sins of My Father’, waarin hij familieleden van slachtoffers opzocht om zich te verontschuldigen. Maar hij wil ook één en ander rechtzetten: de manier waarop zijn vader wordt voorgesteld in series en films, is niet altijd waarheidsgetrouw.

HUMO Uw vader was de meest gezochte drugsbaron ter wereld. Hoe is het om zijn zoon te zijn?

Juan Pablo Escobar «Het is niet gemakkelijk om zijn familienaam te dragen. Ik heb Pablo Escobar gekend als een lieve en goede vader, maar ben me wel bewust van het leed dat hij heeft veroorzaakt. Het geweld dat hij ontketende, keerde als een boemerang terug: eerst tegen hemzelf en nadien tegen zijn familie en geliefden.»

HUMO Lijdt uw familie daar nog sterk onder?

Escobar «We worden met de vinger gewezen voor de fouten van mijn vader, ook al zijn wij daar niet verantwoordelijk voor. Je kunt kinderen niet vragen om niet van hun vader te houden. Bovendien is het eigenlijk het drugsbeleid in Colombia en de rest van de wereld dat mijn vader en vele andere drugsbaronnen groot heeft gemaakt.»

'Hij was ervan overtuigd dat hij ooit president zou worden'

HUMO U kunt moeilijk ontkennen dat uw vader het extreme drugsgeweld introduceerde in Colombia.

Escobar «Maar dat klopt niet! Het is één van de vele misvattingen die steeds worden herhaald. De eerste bomaanslag in Colombia was níét die van 1989 in het vliegtuig van Avianca Airlines. In 1988 werd in de stad Medellín liefst 700 kilogram dynamiet voor het gebouw geplaatst waar mijn moeder, mijn zus en ik op dat moment verbleven – mijn vader was er niet. Gelukkig raakte niemand van ons gewond, maar de ravage was enorm. De opdrachtgever was het rivaliserende drugskartel van Cali: dat heeft de zoon van een kartellid me later bevestigd.»