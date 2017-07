Mensen van goede wil: Lana Bauwens en Evelyne Vandenberghe en hun kattenadoptiecafé

In de zomer van vorig jaar begon Lana Bauwens (links op de foto) samen met Evelyne Vandenberghe in Gent het kattenadoptiecafé Dreamcatchers. U kunt er koffie drinken, een thuisloze kat aaien en als het klikt het beest ook adopteren. ‘De katten in ons café torsen een zwaar verleden. Door het contact met onze klanten worden ze socialer en vinden ze sneller een nieuwe thuis.’