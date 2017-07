Spaans bloed: Enrique en Martine Calvo, de ouders van Kristof Calvo (Groen)

'Sommige mensen zeggen me dat hij ADHD heeft, maar iemand met ADHD kan zich moeilijk concentreren, en als Kristof iets goed kan, is het dat wel'

‘Wij zijn trots op hem, mevrouw,’ zal vader Calvo bij het afscheid zeggen, bijna bang dat hij me er nog niet genoeg van heeft overtuigd. De plakboeken die de carrière van zoon Kristof samenvatten, liggen bij mijn binnenkomst al klaar. Samen met de ouders blader ik erin.

Enrique Calvo «Dit was in 2005, toen heeft hij ervoor gezorgd dat er nachtbussen werden ingelegd voor de jongeren die uitgingen. Hij had toen net Jong Groen Willebroek opgericht.»

Martine Hallemans «Op die foto staan allemaal jongens van zijn vroegere voetbalclub FC Blaasveld, door hem voor Groen gewonnen.»

Calvo «Hij had heel lang haar. Daar hebben we wel wat woorden over gehad.»

Hallemans «Hij droeg ook van die rare hoedjes waar jij niets van moest hebben. Ik dacht: ‘Laat ’m doen, het gaat wel over.’»

'Soms denk ik: 'Vanwaar haalt hij al die kennis?' Het is net alsof hij alles weet'

HUMO Hij ziet er altijd heel stijlvol uit.

Hallemans «Wij ook, hè. Ik heb dat van mijn man geleerd.»

Calvo «Mja, ik heb haar wel een beetje veranderd. Dat is waar.»

HUMO Hebben jullie zelf altijd voor Groen gestemd?

Hallemans «Ik wel. Heb je het industrieterrein gezien waarlangs je bent gereden? Dat was vroeger allemaal weiland. Daarom ben ik voor de gemeenteraadsverkiezingen mee op de lijst gaan staan. Om te doen wat we kunnen. Maar we houden ons hart vast: een betonstop in 2040, dat is gewoon veel te laat.