'Vanavond wel, schat!' Het belang van testosteron wordt zwaar overschat volgens psychologe Cordelia Fine

'We maken onszelf wijs dat vrouwen van Venus komen en mannen van Mars, maar we verschillen helemaal niet zo sterk van elkaar'

Mannen strijden met elkaar om aanzien, geld en macht, en ze worden beloond voor de risico’s die ze nemen. Vrouwen daarentegen zijn van oudsher voorzichtig en dragen zorg voor hun gezin. Die verschillen tussen de seksen hebben we te danken aan onze geslachtshormonen, zoals testosteron. Tenminste, dat denken we. Maar volgens de Canadees-Britse psychologe Cordelia Fine (42), die doceert aan de universiteit van Melbourne, klopt daar niets van. In ‘Testosteron Rex: Het einde van de gendermythe’ rekent ze af met het idee dat testosteron bepalend is voor ons gedrag.

HUMO Wat is het grootste misverstand over testosteron?

Cordelia Fine «We gaan ervan uit dat het gedrag van mannen wordt gestuurd door hun testosteron. Maar meer testosteron staat niet gelijk aan meer mannelijkheid. De sekseverschillen in typisch mannelijke eigenschappen, zoals de neiging om risico’s te nemen, zijn veel kleiner dan de sekseverschillen in testosteronniveau. Bovendien is het geslacht van mensen erg complex: iemand kan erg mannelijk zijn op één gebied, en erg vrouwelijk op een ander gebied.

»Om het belang van testosteron nog meer te relativeren: bij één op de zes mannelijke topsporters is het testosteronniveau een paar uur na een belangrijke wedstrijd lager dan normaal, en soms zelfs lager dan het gemiddelde testosteronniveau van vrouwelijke topsporters. Dan ga je toch niet besluiten dat die mannen met weinig testosteron niet erg competitief zijn? De testosteronniveaus in het bloed zijn slechts een onderdeel van een systeem dat wordt beïnvloed door veel biologische factoren. Testosteron krijgt de schuld van crisissen in de economie en oorlogen tussen landen, maar dan overschat je zwaar het belang van dat hormoon.