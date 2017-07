'Veel mensen geloven niet dat je een blikseminslag overleeft: volgens hen zijn we stomweg gevallen en hebben we de rest gefantaseerd'

Het gemaaide grasland wisselt af met stukken bos. Er zijn smalle wegen, houtwallen, eiken en beuken. Dit is de Achterhoek, provincie Gelderland. Vorden is een dorp aan een spoorlijn. Leven en dood kwamen hier noodlottig samen op vrijdag 25 augustus 2006. Die dag sloeg de bliksem in. Op het harmoniegezelschap dat een lied wilde uitvoeren bij een graf.

Veearts Harmjan War-ringa stond erbij. De overledene, Gerrit Kornegoor, was zijn buurman.

Harmjan Warringa «De familie en de dragers stonden bij de kist en het open graf, en daarrond wachtte een kring van mensen die de laatste groet wilden brengen. De harmonie Sursum Corda stond een eindje achter ons. Gerrit was erelid, zijn medemuzikanten luisterden de uitvaart op.

'Niets wees op naderend onweer, en toen kwam die knal. Toen ik bijkwam, leken mijn schoenen in brand te staan'

»Het was die namiddag stil en broeierig weer. Maar niets dat op naderend onweer wees, geen gerommel, niks. Ik herinner mij ook geen flits, wel een hevige knal, werkelijk een enórme dreun. Meteen sloegen mensen gillend op de vlucht; anderen liepen om te gaan helpen. Alle muzikanten lagen omver onder een boom, sommigen krabbelden recht, vijf mensen bleven roerloos liggen. Eerlijk: ik dacht aan vijf doden. Eén kende ik goed, dat was Dick Boerstoel, mijn huisschilder. Op m’n knieën zat ik bij hem, zijn gezicht zag doodsbleek, bijna gelig. Hij lag op z’n rug en had gelukkig nog adem. Dan ging hij heftiger bewegen, met schokken en krampen, en natuurlijk ga je dan kalmerend praten: dat het voorbij is, dat het wel goed komt. De meeste consternatie was er rond die twee mensen die roerloos bleven. Toen kwamen de ambulances, politie en brandweer, en gelijk hing ook de traumahelikopter in de lucht.»

Gerrit de Niet (82) werd zelf neergebliksemd; hij was één van de muzikanten. Als ik hem thuis opzoek, stelt hij voor om naar de bewuste plek te gaan. Het is een stemmig kerkhof, honderddertig jaar oud, en het ligt in een bos zoals in de sprookjes. Lommerrijke bomen, dik mos en daartussen de stenen ruggen van de graven. En ook de overweldigende geur van hars, veldbloemen en de beginnende zomer. We wandelen tot bij het perk met de grotere familiegraven. Daar is het graf van Gerrit, en daar, hij wijst vijftig meter naar rechts, ‘daar onder die boom stonden wij.’ De oud-timmerman schat de boom zeker vijftien meter, een douglasspar.