'Het duurt minstens tien jaar voor een nieuw medicijn op de markt komt. ALS-patiënten hebben na de diagnose nog drie tot vijf jaar: voor hen komt de ontdekking dus te laat'

Professor Peter Carmeliet (57) mag zichzelf baron noemen. Aan de KU Leuven leidt hij onder de vleugels van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) een onderzoeksgroep in het Center for Cancer Biology. Daar voert hij samen met superslimme wetenschappers en studenten uit de hele wereld onderzoek naar de werking van de bloedvaten. Hij stond mee aan de wieg van geneesmiddelen die kanker vertragen en boekte resultaten in het onderzoek naar de dodelijke spierziekte ALS.

Peter Carmeliet «Ik vind het een eer dat anderen me als invloedrijk beschouwen. Dat is een erkenning voor het werk dat wij hier in ons laboratorium verrichten. Dan heb ik het niet alleen over mezelf, maar over al mijn medewerkers. Als individu kun je goede ideeën hebben, maar als het eropaan komt, heb je een ploeg nodig die ze in de praktijk kan omzetten. Op dit niveau is zoiets geen sinecure: mensen die hier willen meedraaien, moeten over doorzettingsvermogen én een groot organisatietalent beschikken.»

'Een Amerikaans bedrijf heeft me ooit een aanbod gedaan: ik dacht dat er bij het salaris zes nullen te veel stonden'

HUMO Waarom is onderzoek naar de werking van de bloedvaten zo belangrijk?

Carmeliet «Bloedvaten transporteren zuurstof naar al onze cellen. Maar als die bloedvaten te hard groeien, zoals bijvoorbeeld bij kanker, helpen ze tumoren woekeren. En wanneer iemand een tekort aan bloedvaten heeft, of wanneer zijn bloedvaten dichtslibben en ze de zuurstof niet meer op de juiste plaats krijgen, riskeert hij of zij een hart- of een herseninfarct. Praktisch alle organen kunnen een ziekte ontwikkelen die te wijten is aan te veel of te weinig bloedvaten. Wij proberen te begrijpen hoe bloedvaten groeien. Die kennis gebruiken we om geneesmiddelen te ontwikkelen. We richten ons voornamelijk op kanker en oogziekten. Op basis van ons onderzoek naar angiogenese, Grieks voor ‘vorming van bloedvaten’, zijn er ondertussen remmers ontwikkeld die beletten dat tumoren zuurstof en voedsel krijgen. In ons laboratorium hebben we ontdekt dat het eiwit VEGF van het allergrootste belang is voor de vorming van bloedvaten.»