Vorige donderdag maakte de Vlaamse overheid de jachtplannen van individuele jagers en jagersverenigingen digitaal toegankelijk op de website geopunt.be. Een snelle inkijk gaf aan dat de ‘verjachting’ nog omvangrijker is dan we dachten: grote delen van Vlaanderen zijn jachtgebied, inclusief talloze woonkernen, sportterreinen, rusthuizen én begraafplaatsen.

In ons vorige stuk (Humo 4011) haalden we het voorbeeld aan van de regio Geel-Mol met meerdere ‘ingekleurde’ begraafplaatsen. Eén daarvan was de Britse Militaire Begraafplaats in Geel (Tweeboomkes), een kerkhof met 400 graven.

Oorlogskerkhoven zijn nog talrijker in West-Vlaanderen en omdat die provincie op de jachtplannen opvallend jagersgroen kleurt, namen we een snelle steekproef. Het Artillery Wood Cemetery in Ieper-Boezinge (1.307 grafplaatsen) is jachtgebied. Ook Brandhoek Military Cemetery in Vlamertinge (671 graven) en Sanctuary Wood Cemetery in Zillebeke (1.990 graven) zijn ingekleurd voor de jacht. Dat zijn de ‘kleinere’ kerkhoven; het bekende en toeristische Tyne Cot Cemetery (met 11.900 graven) is géén jachtgebied.

Niet dat u op de betreffende begraafplaatsen meteen jagers met geweer zult aantreffen: het gaat erom dat ze hun omliggende jachtgebied niet versnipperd willen zien, en dan maar met gemak allerlei eigendommen ‘intekenen’. Een situatie die al langer gedoogd wordt door het Agentschap voor Natuur en Bos (bevoegdheid: Joke Schauvliege).

Nelly Poignonnec, woordvoerster van de Commonwealth War Graves Commission, die de oorlogskerkhoven beheert, valt compleet uit de lucht.

HUMO Wist u dat sommige Commonwealth-begraafplaatsen ingekleurd zijn als jachtgebied?

Nelly Poignonnec «Nee. Bij mijn weten hebben jagers of jagersverenigingen nog nooit contact met ons gezocht. Bedoelt u werkelijk dat die jachtzone ingetekend is binnen de grenzen van het kerkhof? Hoe kan dat? Elke activiteit op de begraafplaats valt onder onze verantwoordelijkheid en moet door ons goedgekeurd worden.»

HUMO De jagers zeggen dat ze bepaalde begraafplaatsen mogen inkleuren omdat daar konijnen verdelgd moeten worden.

Poignonnec «Er zijn problemen met konijnen geweest, maar wij hebben zelf een technische staf die zo’n zaken oplost, met vallen bijvoorbeeld. Ons personeel kent al die terreinen grondig en zij weten hoe ze te werk moeten gaan zonder dat de veiligheid van de bezoekers in het gedrang komt. Wij zouden zo’n zaken nooit uit handen geven. Dit zijn wel degelijk beschermde monumenten.»

HUMO Ik kan me voorstellen dat een Angelsaksisch publiek geschokt zal zijn als ze hiervan horen.

Poignonnec «Het laatste wat de Commissie wil, is een polemiek. Wij gaan de zaken niet op de spits drijven, want we hebben een heel goede samenwerking met de Vlaamse en Belgische overheid. Maar de Commissie zal hierover zéker de nodige vragen stellen.»

Men werkt eraan om alle oorlogskerkhoven te laten erkennen als Unesco-erfgoed.

Meer info via www.geopunt.be!