Zaki herbeleeft 'The Summer of Love'' op Radio 1

'1967 was een keerpunt, maar als we niet opletten, zal het nu weer de verkeerde kant opgaan'

HUMO In 1967 was u 22: bent u toen in een Volkswagenbusje naar Haight-Ashbury getrokken, de buurt in San Francisco die als het epicentrum van The Summer of Love gezien wordt?

Zaki «Nee, ik had niet zo’n nood om daar bij te zijn. Trouwens: het epicentrum van de hele hippiebeweging was eigenlijk Londen, níét San Francisco. In Engeland had je The Beatles, The Rolling Stones, Cream en Small Faces: creatieve bands die iets te vertellen hadden. Daartegenover stonden Amerikaanse prefabgroepen als The Monkeys – die goede nummers hadden, daar niet van, maar in Amerika was het meer fake, om toch maar een beetje mee te lopen met het hele hippiegebeuren.

»In ’67 kwam ‘Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ uit, en die plaat heeft twee maanden lang wereldwijd de hitlijsten aangevoerd. Dat was nogal wat: de Engelse piratenzender Radio London heeft toen alles stilgelegd om die plaat 24 uur aan een stuk te draaien. Zó belangrijk was dat. Het nummer ‘With a Little Help from My Friends’ staat erop, met de beroemde lyrics ‘I get high with a little help from my friends’, maar die high had een dubbele betekenis: ze verwees niet enkel naar drugs, maar ook naar de emotionele toestand waarin je verkeert als je je goed voelt bij je vrienden.