Hittegolf of niet, wij slaan ons tentje de komende weken op in de cinema: het witte doek staat de komende weken onder hoogspanning, met de kickboksende Charlize Theron, de Terminator in 3D én de glorieuze comeback van Sofia Coppola. Ziehier deel twee van Humo’s Warmtebestendige Zomerpreview: de beste films van augustus en september.