'De eerste aanrakingen, het spannende gevoel van: ja, het gaat gebeuren!'

Frances Lefebure: ‘Laat mij slapen’

Naast eigenares van de mooiste Gentse huig-r sinds die van Pascale Platel (onze woorden), is actrice en presentatrice Frances Lefebure tevens ‘een heel simpel, normaal meisje, met niet al te grote dromen en verwachtingen’ (haar woorden). En wat meer is: ze lijkt het nog te menen ook.

Frances Lefebure «Het superambitieuze type ben ik nooit geweest, al had ik daar vroeger beduidend meer moeite mee dan nu. Met het ouder worden besef ik meer en meer: ‘Het is wat het is, en dat is best oké.’ Mensen vragen me bijvoorbeeld weleens of ik mijn talen niet zou bijschaven, nu zoveel Vlaamse acteurs de laatste tijd in buitenlandse series meedoen. Wel, voor mij hoeft dat dus niet. Ik amuseer me geweldig met wat ik nu doe: ik wil niets liever dan dit verder op mijn gemakje uitbouwen.»