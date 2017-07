Arcade Fire: het parcours van 'de beste band aller tijden' (en: hoe klinkt het nieuwe album?)

De wereld kan pas vanaf vrijdag luisteren naar ‘Everything Now’, de vijfde plaat van Arcade Fire, maar de messen zijn al gewet. Arcade Fire is populair en succesvol en – rijpe peren lokken wespen – tegelijk wekte de band nooit eerder zoveel afkeer uit zoveel verschillende hoeken op. Sommigen zullen altijd wel ‘Overroepen en pretentieus!’ blijven kraaien, anderen beweren dat de band de luister van meesterwerken ‘Funeral’ en ‘The Suburbs’ met elke nieuwe plaat meer oneer aandoet. In 2017 klinkt Arcade Fire bovendien vrolijk, wat hen bij voorbaat verdacht maakt.