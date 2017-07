Hoe raar het ook klinkt: het nummer dat misschien meer dan welke song ook de Summer of Luuve belichaamt, werd op bestelling geschreven. Op 25 juni 1967 zou namelijk de allereerste wereldwijde live-satellietuitzending plaatsvinden. Het idee was de grenzeloze mogelijkheden van het toen recent gelanceerde satellietnetwerk te benadrukken, ook als een middel om ’s werelds naties nader tot elkander te brengen. De tv-special ‘Our World’, een coproductie van veertien nationale zenders, zou voor een publiek van 400 tot 700 miljoen kijkers in 24 landen (de Sovjet-Unie en enkele Oostbloklanden haakten een paar dagen van tevoren af uit protest tegen de Zesdaagse Oorlog) livebeelden tonen van over de hele wereld: onder andere een interview met Pablo Picasso, een repetitie voor Franco Zeffirelli’s film ‘Romeo and Juliet’, maar ook beelden van Japanse bouwvakkers in actie. De BBC, die de hele uitzending vanuit Londen coördineerde, vond dat ook ’s werelds grootste popgroep niet mocht ontbreken en vroeg The Beatles of ze live een nieuw nummer konden brengen. Liefst een liedje met een simpele boodschap die in alle talen te begrijpen was.

Eind mei, en dus rijkelijk laat, begonnen McCartney en Lennon, elk apart, aan de song te werken. Macca kwam op de proppen met ‘Hello, Goodbye’ (volgens andere bronnen met ‘Your Mother Should Know’), maar Lennons ‘All You Need Is Love’ vond de groep een betere keuze: het was een heel eenvoudig en makkelijk mee te zingen nummer, met een songtekst die perfect wist te vatten hoe veel (hippie)jongeren zich toen voelden.