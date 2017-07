Dokter De Zeulder: ADHD-vrouwen en de kinderwens

'Zo'n dame bevruchten is geen lachertje!'

Men wou het publiek erop wijzen dat ook vrouwen ADHD kunnen hebben, bleek uit de kleine lettertjes. Hoe omvangrijk is het probleem? Onze huismedicus weet er alweer alles over.

Dr. Koen De Zeulder «Typisch voor De Standaard om zoiets te publiceren. Waar die krant zich tegenwoordig mee bezighoudt, het is niet te geloven! Een wekenlange artikelenreeks over de Summer of Love, een heuse fototentoonstelling erbovenop, en nu dit!»