Koppensneller Herman Brusselmans: Natalia, K3 of Milo, wie wint de zomerhit?

Herman Brusselmans gaat iedere week op zoek naar het verhaal achter een opvallende kop in de krant of op een nieuwssite.

Radio 2 Zomerhit is een prachtig initiatief van de populairste zender van Vlaanderen, Radio 2. Ieder jaar wordt dat initiatief gelanceerd, en de opbrengst gaat naar een goed doel. Dit jaar is dat de vereniging die opkomt voor de universele rechten van blinden, doven en zwaargewonden in de provincie Limburg. Uit de 24.500 Vlaamse producties die op het muzikale gebied in 2017 gerealiseerd werden, zijn er tien genomineerden geselecteerd en over een paar weken zal één ervan de felbegeerde trofee in de wacht kunnen slepen. De artiest die de eerste prijs wint, krijgt een schitterend kunstwerk, in dit geval een schilderij van de neorealist N’Konko Zundi uit Sint-Job-in-’t-Goor, voorstellende een paraplubak in de motregen op een dinsdagavond.

Zoals steeds zitten er bij de tien gelukkigen een aantal zeer grote namen en een aantal iets minder bekende namen, maar toch ook fantastische artiesten. De eerste genomineerde is Natalia met ‘You’ve Got a Friend’, een uptemposong over een invalide postbode die achter een struik zit te schijten en in z’n taas wordt gebeten door een dolgeworden dashond. Natalia brengt dat nummer met zoveel schwung dat zelfs Jan Becaus, Jean-Pierre Van Rossem en Marieke Vervoort ervan zouden beginnen te dansen. De tweede genomineerde is Milo Meskens met ‘New Beginning’, een ontroerend epos over een hengst die wordt gecastreerd en vervolgens zelfmoord pleegt door onder de autobus naar Wondelgem te springen. Milo Meskens wacht derhalve een grootse toekomst. De derde genomineerde is K3 met ‘Pina colada’, een indringend lied over een Spanjaard die spijt heeft over z’n daden als anonieme seriemoordenaar en zich terugtrekt in een klooster op Ibiza. De vocale prestaties van K3, en dan vooral van Klaasje, zijn in dat nummer van een duizelingwekkend niveau. De vierde genomineerde is Delv!s met ‘Sunday Interlude’, een schitterende ode aan de tante van Delv!s, Zotte Sonja, die ondanks haar lobotomie toch nog tot tien kan tellen, zij het niet per se in de juiste volgorde. Hoe Delv!s weet te ontroeren, is in het Vlaanderen van tegenwoordig simpelweg uniek.