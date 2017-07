Eeuwig spits Jan Mulder: 222 miljoen voor een linksbuiten

Het Spaanse blad Marca schreeuwt op de voorpagina dat Paris Saint-Germain de afkoopsom van 222 miljoen euro voor Neymar gaat betalen. Eigenaar FC Barcelona wil niets van de handel weten. Barça heeft 500 miljoen euro schulden, de club kan het zich dus permitteren belangstelling uit Parijs te negeren.

De eerste gedachte die vandaag bij lezing van zo’n bericht bij je opkomt: ‘Is 222 miljoen schandalig veel voor een linksbuiten, een redelijke prijs of zelfs te weinig?’ Als er ‘444 miljoen’ op de voorpagina van Marca staat, geloof ik het ook.

FC Barcelona heeft Messi een loonsverhoging toegekend. Hij zal komend seizoen 1 miljoen euro per week verdienen. Helemaal zeker is dat niet. Tussen het inleveren van dit stukje en het verschijnen ervan in Humo kan zo’n vergoeding aanzienlijk stijgen – in Spanje is alles mogelijk. Wij, u en ik, hebben bijvoorbeeld jarenlang het maandloon van Raúl en Ronaldo van Real Madrid betaald. Real had een miljard euro schulden en moest steun vragen van de stad Madrid, die op haar beurt het geld terugkreeg van de EU. Om Real nog iets meer vrijheid te geven inzake geld over de balk smijten, kocht de gemeente Madrid de grond onder het stadion. De kostprijs bleef geheim.