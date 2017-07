Het is niet een Koran in Jip en Janneke-taal, mocht u dat denken. Het is dus geen kinderbijbel voor moslims. Nee, in dit boek is steeds de auteur, de heer Van Bommel, aan het woord, die in eenvoudige taal, geschikt voor kinderen van een jaar of tien, de Koran en de islam uitlegt. Hij doet dat op een heel mooie, eigentijdse manier, bijvoorbeeld door de jonge lezers na elk verhaal een rijtje vragen te stellen, om hen te stimuleren om zich betrokken te voelen bij de tekst.

Ook het feit dat de Koran in het Arabisch is geschreven, wordt natuurlijk besproken. Van Bommel vertelt dat veel moslims van mening zijn dat men de schoonheid van de Koran pas echt kan ervaren als men deze taal spreekt. Dat is inderdaad een veelgehoorde opvatting. Wat bedoelen moslims nu precies als ze dat zeggen?

De gemiddelde Nederlandstalige lezer zal denken, stel ik me voor, dat moslims bedoelen dat je de Koran maar half begrijpt als je afhankelijk bent van vertalingen. Zoals je ook ‘Romeo and Juliet’ of het evangelie van Lucas of welke andere tekst dan ook maar half begrijpt als je hem niet in de oorspronkelijke taal kunt lezen. Omdat vertalen nu eenmaal verraden is. Allerlei nuances gaan erdoor verloren. Als moslims dat bedoelen, hebben ze natuurlijk helemaal gelijk. Niet voor niets moeten imams, net als priesters en dominees, hun heilige tekst in de originele versie kunnen lezen.