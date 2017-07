'Prince wilde een praatje maken, maar ik moest erg dringend naar de wc'

De voorbije weken las u op deze pagina’s over legendarische muziekmomenten die nét niet plaatsvonden omdat protagonisten op het verkeerde moment stierven, omdat festivalpromotoren geld roken of omdat Mick Jagger moeilijk deed. Het wordt een paar graden lulliger wanneer een onfortuinlijke stoelgang of het drankmisbruik van een ánder in de weg komen te zitten.

Maurice Engelen «In de jaren 90 was ik in een club in Miami, toen het op dat moment nog onbekende Boyz II Men daar werd voorgesteld. In de club stonden drie viptafeltjes op een verhoogje. Mijn toenmalige zangeres van Praga Khan en ik zaten aan één tafeltje, en net ernaast niemand minder dan Prince. Wij zagen er in die tijd uit alsof we van Mars kwamen – we werden gekleed door de bizarre ontwerper Daniel Poole, in de stijl van de raves – en Prince was enigszins gefascineerd: hij hield ons al een tijdje in de gaten. Het was redelijk duidelijk dat hij met ons wou praten, maar tegelijk voelde ik me steeds ongemakkelijker worden. Ik had namelijk iets verkeerds gegeten en moest dringend naar het toilet. Net toen Prince zich vooroverboog om iets te zeggen, kon ik het niet meer houden en ben ik naar de toiletten gespurt. Toen ik terugkwam, raakte ik niet meer door het cordon van bodyguards van Prince. Ze waren nogal grondig: níémand mocht in de buurt van hun baas komen. Uiteindelijk ben ik dan maar teruggegaan naar mijn hotel. Mijn enige kans om met Prince te spreken: verknald omdat ik moest gaan kakken (lacht).»