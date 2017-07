'Golf heeft mijn leven gered'

Vincent Damon Furnier groeide op als zoon van een predikant uit Phoenix, Arizona, en werkte zich van slimme maar verlegen tiener op tot de ultieme nachtmerrie van Amerikaanse ouders. Als Alice Cooper bezong hij op ‘School’s Out’, ‘Killer’, ‘Billion Dollar Babies’ en ‘Welcome to My Nightmare’ de meest gewelddadige zaken: moord, verkrachting en dronkenschap – precies de dingen waarvoor zijn vader elke dag in de kerk zijn volgelingen waarschuwde. Maar de wereld ging pas echt tekeer toen Cooper op het podium zijn eigen sodom en gomorra creëerde, met slangen, halfnaakte vrouwen en zelfs een guillotine.

Met het succes kwam ook de gekte. Alice Cooper dronk niet, hij zóóp, liters per dag. John Lennon liet ooit in een interview vallen dat hij nog niemand zoveel bier had zien hijsen. Ook Bob Dylan en Elton John wisten het zeker: deze man zou niet oud worden. Ruim 45 jaar later zitten we echter tegenover elkaar onder de Californische zon en Cooper ziet er op zijn 69ste nog uitstekend uit. Hij is langer dan je verwacht. Zijn hagelwitte en rechte gebit steekt behoorlijk af tegen de gitzwart geverfde haren. Zijn donkere huid verraadt zijn Siouxsie-afkomst. Het grote zilveren kruis om zijn nek bedekt haast zijn smalle torso; een lang zwart zijden overhemd, taps aflopende broek en schattige witte instappertjes maken het plaatje af. De tol van de afgelopen wilde decennia blijkt alleen als Cooper na een vriendelijke begroeting vraagt ‘of je even het bankje onder mijn rechtervoet zou kunnen schuiven. Ik heb last van een ontsteking in mijn knie.’

HUMO Ik hoorde je net tegen je manager zeggen dat je 2.000 dollar had gewonnen op een gokautomaat. Grappig, voor iemand met een verleden vol verslavingen.

Alice Cooper «Ja, dat ding blééf maar munten uitkeren, ik schaamde me voor de mensen om me heen. Maar tegenwoordig slaag ik er wel in om met de winst weg te lopen. Vroeger niet. Toen bleef ik doorgaan. In de jaren 70 had ik een vast patroon. Elke ochtend stond ik op en liep ik naar het toilet om over te geven. Daarna dronk ik drie flesjes bier leeg en de dag kon beginnen. Het ging uiteindelijk fout tijdens een tournee in 1977, toen ik opeens bloed moest overgeven. Niet een klein beetje maar een hele plas. Kijk, bloed kotsen op een podium is cool, maar in de toiletpot van een kamer van de Holiday Inn niet echt. Uiteindelijk ben ik door mijn vrouw Sheryl en mijn producer Bob Ezrin naar een afkickkliniek in de buurt van New York gebracht. Na een paar weken was ik afgekickt.»