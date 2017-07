De flierefluiter in Wally: 'Ik kan ervan genieten om echt down te zijn'

Mijn neef Sebbe Linotte is één van de twee vaste gitaristen die Wally – né Wouter Immers – rond zich heeft verzameld, dus ik heb al een idee. Zo weet ik bijvoorbeeld dat Wally op café altijd Duvel bestelt, rookt als een Turk, nergens heengaat zonder kenmerkend mutsje, een wandelende Nirvana-encyclopedie is én een aangename babbel heeft. We spreken af in de Zomerbar in Mortsel en beginnen, Duvel in de aanslag, maar gewoon bij het prille begin.

Wally «Toen ik negen was, was ik verzot op drummen. Een oom was drummer en ik mocht eens meekomen naar zijn repetitiekot, waarop ik die mens zo ongeveer verplicht heb om mij les te geven (lacht). Mijn vader wilde toen heel graag dat ik gitaar zou spelen, maar dat zei me niks. Tot ik Nirvana leerde kennen: zo’n krachtige, simpele, éérlijke muziek – tot op vandaag ongeëvenaard, vind ik. Afijn, toen heeft mijn vader dus een klein gitarreke voor mij gemaakt met drie snaren, op z’n Seasick Steves, waarmee ik bij veel covergroepjes heb gespeeld.»