'De Duivels moeten beseffen dat mensen verwachten dat je voor je land speelt voor de eer'

Wanneer Anderlecht zichzelf als kampioen opgevolgd zal hebben en Moeskroen dan toch gedegradeerd is, mogen de Rode Duivels naar het WK in Rusland. We bellen met Filip Joos, terwijl hij met vrouw en twee kinderen op de achterbank door de ‘fenomenale landschappen’ van de Franse Bourgogne rijdt. Hij is één van die positivo’s die België straks wél in de finale zien staan.

HUMO De wens als vader van de gedachte?

Filip Joos «Nee, hoor. Stel dat we tegen de Fransen spelen en Griezmann maakt een wereldgoal, dan zal ik blij zijn dat ik daar getuige van mag zijn. Ik ben absoluut geen supporter van de Rode Duivels – dat wordt me weleens verweten. Maar op basis van wat ik van voetbal afweet, antwoord ik positief op je vraag. Ik beschouw het als een opdracht om voor wat optimisme te zorgen – de spelers moeten dat ook uitdragen. En ik heb oprecht het gevoel dat er beterschap is onder Roberto Martínez. Je moet in zo’n toernooi natuurlijk ook geluk hebben, maar dat geluk mag stilaan ook eens aan onze kant staan: we zouden ook eens door mogen gaan na een wedstrijd waarin we níét goed waren. Tot nog toe hebben we er altijd uitgelegen als we het ook verdienden.

»Oké, nu kan jij zes argumenten aanhalen om te beweren dat we de finale níét zullen halen – ik ken ze ook. Om er één te noemen: als de Engelsen zeggen dat zij nooit wereldkampioen kunnen worden na een slopend seizoen in de Premier League, dan kunnen wij het ook niet. Tja.»