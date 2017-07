Haar onderzoek mondde uit in een top tien. Laat het een troost zijn: u bent niet de enige die zich ’s nachts ligt te storen aan de ijskoude voeten van uw wederhelft.

ROOS VONK «Vaak hadden de ergernissen met het huishouden te maken. In de supermarkt alles heel snel inladen, bijvoorbeeld, zodat de zware boodschappen bovenop liggen en de chips worden geplet. Of servies dat niet schoon is uit de vaatwasser halen en toch in de kast zetten.»

HUMO De hoogst genoteerde ergernis had met communicatie te maken.