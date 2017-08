'Anis Amri heeft zich vergist. Dit was de slechtste plaats die hij maar kon kiezen'

Elke ochtend legt Martin Germer (61) hetzelfde traject af. Hij verlaat de metro aan halte Kurfürstendamm en steekt de straat over naar zijn geliefde Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Links kan hij via de hoofdingang van de neoromaanse kerk en de houten wenteltrap naar zijn bureau, maar de dominee houdt eraan om de dag te beginnen met een moment van bezinning aan de gedenkplaats van de slachtoffers van 19 december 2016. De bloemstukken, waxinekaarsen en lantaarns vormen een indrukwekkende cirkel op de belendende Breitscheidplatz. Germer zet een omgewaaid steunschrift recht en haalt enkele opgebrande kaarsen weg. Wat hij ’s ochtends verwijdert, is tegen de middag alweer aangevuld door de gestage stoet van bezoekers.

Germer is door zijn optredens in de nationale media geen anoniem figuur meer. Pelgrims drukken hem de hand en slaan een praatje. Er worden kruistekens geslagen en er wordt in verschillende talen gebeden. Acht maanden na de feiten zijn de wonden allesbehalve geheeld.