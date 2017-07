'Het was allemaal nog doortrapter dan gedacht.' De kasteelmoord: misdaadjournalist Faroek Özgünes legt een bom onder het onderzoek

'De familie Saelens overstelpte de politie met tips van helderzienden. Het zijn wereldvreemde mensen'

‘In de zaak van de kasteelmoord heeft iedereen boter op zijn hoofd, de ene al wat meer dan de andere,’ zei Johan Platteau, de advocaat van dokter André Gyselbrecht onlangs in een interview met Humo. Dat is ook de indruk die je krijgt als je het boek leest van VTM-journalist Faroek Özgünes, die beschrijft hoe de relatie tussen de wispelturige Stijn Saelens en zijn autoritaire schoonvader André Gyselbrecht in de maanden voor de moord ontspoort. Incestfeiten van de kasteelheer met zijn 5-jarige dochtertje plaatsen de Saelensen en de Gyselbrechten lijnrecht tegenover elkaar. Maar Özgünes zoekt het moordmotief in de plannen van Stijn Saelens om naar Australië te vertrekken. ‘Gyselbrecht dreigde alles te verliezen, ook zijn dokterspraktijk,’ zegt Özgünes. ‘Daarom moest Stijn Saelens voorgoed verdwijnen.’

HUMO Er zit geen enkele ‘goede’ in jouw boek.

Faroek Özgünes «Niemand komt goed uit dit verhaal, ook het slachtoffer Stijn Saelens niet. De moord is het orgelpunt van een onvermijdelijke clash tussen twee totaal verschillende families. De familie Gyselbrecht: een hardwerkende boerenfamilie waar de kinderen de kans krijgen om te studeren. André werkt zich op door hard zwoegen en schopt het tot dokter met een bloeiende praktijk. Hij is een oerconservatieve pater familias die zijn kinderen als marionetten gebruikt en ruzie maakt met iedereen die hem een strobreed in de weg legt. Het is op zijn aangeven dat zijn dochter Elisabeth geneeskunde gaat studeren en in zijn praktijk komt werken.

'Stijn Saelens was een man zonder grenzen of normen, en altijd belust op seks'

»En dan heb je de familie Saelens: een schatrijke ondernemersfamilie uit Kortrijk die fortuin heeft gemaakt door bedrijfjes op te starten en met veel winst te verkopen. Ze hebben zes kinderen die in een vrije en progressieve sfeer opgroeien – hun ouders spreken ze bijvoorbeeld aan bij de voornaam. Al van jongs af reizen de kinderen de wereld rond, om geld hoeven ze zich nooit zorgen te maken. De kinderen zijn met zweverige, onaardse dingen bezig. Eén van de zussen geeft reiki (paranormale therapie, red.) in Zwitserland. Er is een broer, Brecht Saelens, die in Lily Dale in de VS werkt als spirituele genezer en op zijn site (brechtsaelens.com) onomwonden toegeeft dat hij via zijn derde oog met de doden praat. Na de dood van zijn broer heeft Jani Kazaltzis hem voor het programma ‘Jani gaat’ opgezocht, maar de vraag om contact te leggen met zijn vermoorde broer ging hij uit de weg. ‘Ik kan met alle doden praten,’ zei hij, ‘behalve met mijn broer.’»

HUMO Flauw.

Özgünes «Toen Stijn net verdwenen was, overstelpte de familie Saelens de politie met tips van helderzienden, waarbij ze verwachtten dat die ze onmiddellijk ter harte nam. Ze ondernamen zelf een parallelle zoektocht en lieten de speurders een oud RTT-gebouw uitkammen waar Stijn volgens een ziener levend gevangen zat, dat soort dingen. De politie heeft hen toen beleefd duidelijk gemaakt dat ze niet gingen uitrukken voor elke tip van een medium. Ook Stijn was bezig met spiritualiteit en wilde zich in de maanden voor zijn dood aansluiten bij de sekte The Ringing Cedars in Australië. In zijn ogen was naar Australië verhuizen iets heel gewoons, alsof hij de bus zou nemen naar een paar dorpen verderop. Zijn ouders vonden het helemaal niet erg om drie keer per jaar naar Australië te reizen om hun kleinkinderen te gaan opzoeken. Terwijl Australië voor André Gyselbrecht een andere planeet was. Stijn was ook voor alternatieve geneeskunde en verbood zijn kinderen om medicijnen te nemen. Kinderen van een dokter! Het kon niet anders dan fout lopen tussen die twee families.»