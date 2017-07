Rokers lijken steeds meer een uitstervend ras, en niet alleen ten gevolge van longkanker: we kicken massaal af van onze tabaksverslaving, allerhande organisaties bepleiten een uitbreiding van het rookverbod, en zelfs tabaksgiganten verkondigen het einde van de sigaret. Tegelijk maakt een vervangmiddel opgang: de e-sigaret. Is die lekker? Gezond? Verslavend? En mag de samenleving ze wél toelaten in restaurants en kindercrèches? Humo ging te rade bij experten, kenners en (ex-)rokers.