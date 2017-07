Gered door de e-sigaret (2): rokers hebben gemiddeld zes pogingen nodig om te stoppen

Suzanne Gabriëls: ‘Ook een regendans helpt’

Suzanne Gabriëls (Stichting tegen Kanker) «De IQOS is bij ons nog niet op de markt. Het apparaat is uitgetest in Zwitserland en Japan en later ook gecommercialiseerd in Nederland en Frankrijk. België is niet prioritair voor Phillip Morris omdat we een streng rookbeleid hebben: het verbod op reclame en roken op openbare plaatsen geldt ook voor aanverwante producten zoals de e-sigaret. Dat maakt het moeilijk om nieuwe tabaksproducten te promoten.»

HUMO Maar u kent het product?

Gabriëls (knikt) «Het bedrijf zegt dat het weliswaar een tabaksproduct is, maar minder schadelijk, omdat er geen verbranding is. Specialisten-tabakologen zetten daar serieuze vraagtekens bij: recent onderzoek wees al uit dat er bij heatsticks nog steeds kankerverwekkende stoffen vrijkomen, waaronder – en dat is het verschil met de e-sigaret – ook koolstofmonoxide. Voorts is het verslavend effect even groot omdat de nicotine even snel wordt opgenomen in de hersenen. Bovendien komt het product rechtstreeks van de tabaksindustrie, die zich heel graag een nieuw imago wil aanmeten nu iedereen zich stilaan bewust is van de schadelijke effecten van roken. Maar het is vooral een manier om hun dalende verkoopcijfers te compenseren: als ze echt tot inzicht waren gekomen, zouden ze in landen waar nog niet veel gerookt wordt niet meer zo agressief sigaretten in de markt zetten. In New Delhi heeft de deelstaatregering onlangs opgetreden omdat Phillip Morris gratis sigaretten uitdeelde. Dat valt niet te rijmen met de mooie voornemens over de IQOS: ‘Wij zijn respectabele ondernemers.’»