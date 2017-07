Gered door de e-sigaret (3): Axl Peleman en Jonas Geirnaert blazen hun laatste rook uit

Axl Peleman: ‘Vapen in bed’

Axl Peleman «Ik rook al van mijn twaalfde. In het begin was dat niet veel, maar in de jaren 90 rookte ik regelmatig twee pakjes per dag. Ik heb er nooit problemen mee gehad, maar vorig jaar merkte ik wel dat ik flink buiten adem was als ik de trap moest oplopen. Ik vond het daarom een goed idee om te stoppen op mijn vijfenveertigste. Ik ben dus een vapor stick gaan halen. Daarna heb ik vijf maanden geen enkele sigaret meer aangeraakt.

»Maar op een gegeven moment ben ik met mijn vrouw op reis gegaan naar Bilbao. We zouden daar vijf dagen verblijven, maar op het vliegtuig is mijn vapor stick uitgelopen. Ik dacht: ‘We zijn met vakantie: we kopen één pakje sigaretten, dat zijn er een paar per dag de man. En als we weer thuis zijn, stoppen we opnieuw.’ Dat was dus het slechtste idee dat ik in jaren heb gehad (lacht).

»Sindsdien combineer ik, in een verhouding van ongeveer 80 en 20 procent, vapen en roken. Het was ook nooit mijn bedoeling om te stoppen met roken. Ik wilde vooral geen sigarétten meer, maar ik ben niet tegen roken. Bij vapen inhaleer je ook een lichaamsvreemde stof. Het verschil met gewoon roken is dat je niks in brand steekt. Wat de meeste mensen missen is, denk ik, niet zozeer de nicotine maar de handeling. Mensen die stoppen met roken verdikken ook vaak, omdat ze iets naar hun mond moeten kunnen brengen. Met zo’n vapor stick omzeil je dat probleem volledig.»