'Het wereldrecord is haalbaar. Als Nafi vol vertrouwen is, staat er geen maat op haar en explodeert ze'

Vanop zijn bureau in het stadhuis van Fléron – une ville à la campagne, tussen Luik en Verviers – wijst Roger Lespagnard (70) me op de schoonheid van het landschap: uitgestrekte weides met grazende koeien, zover het oog reikt. Op de tafel staat een grote thermos koffie, gebracht door één van zijn medewerksters die hij uitgebreid bewierookt om haar schoonheid. ‘Ze is verantwoordelijk voor de derde leeftijd, en dus bekommert ze zich ook om mij,’ lacht hij. Lespagnard is vereerd met het bezoek van Humo, en wil graag uitgebreid het wonderjaar van zijn pupil toelichten. Zelf was hij in de jaren 60 en 70 een verdienstelijk tienkamper, meervoudig Belgische kampioen en deelnemer aan drie Olympiades, en hij is nog altijd en plein forme. De burgemeesterssjerp kreeg hij naar eigen zeggen bij toeval.

Roger Lespagnard «Na de Olympische Spelen van Montréal van 1976 vroegen ze me op de lijst van de PSC (de Waalse christendemocraten, red.) te staan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ik stemde in zonder goed te beseffen wat ik deed, ik wist niet eens wat politiek was. Plots noemden ze me un calotin (een kwezel, red.), en La Wallonie, de socialistische krant die altijd veel over mijn prestaties had geschreven, weigerde nog één woord aan mij te wijden. Ik ben er dus in gerold, en tot mijn verbazing werd ik telkens verkozen. Ik ben zelfs vijf jaar volksvertegenwoordiger geweest. En sinds 2010 ben ik hier burgemeester.»