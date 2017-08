'Altijd was er iemand mooier, grappiger, sexyer.' Het slipje van Camilla: het ware verhaal van de meest gehate vrouw van Engeland

'Diana legde op tv huilend uit dat Camilla haar huwelijk had doen spaaklopen. Het was een Oscarwaardig optreden'

Op een avond, tijdens een etentje, draaide de vrouw die naast Andrew Parker Bowles zat zich naar hem om en glimlachte. ‘Ik ben zeer gekwetst,’ zei ze plagend. ‘Ik ben de enige van Camilla’s vriendinnen die je nog niet hebt versierd. Wat is er mis met mij?’

Iedereen wist van Andrews herhaaldelijke ontrouw, maar er werd gedaan alsof het een grapje was. Vaak waren de dames waarmee hij vreemdging vriendinnen van zijn vrouw. Maar Camilla leek het hun nooit kwalijk te nemen, of er hevige ruzies met Andrew om te hebben. Alleen haar naaste omgeving wist hoe afstandelijk en koel Andrew tegen haar kon zijn – en hoe bitter ze gekwetst was door zijn ontrouw. Ze hield van hem – om redenen die haar eigen familie nooit helemaal kon doorgronden – en hoopte evenveel liefde terug te krijgen. Maar er was altijd iemand die mooier, grappiger, sexyer was dan zij.

'Tegen het einde van de jaren 70 was Camilla gewoon Charles' beste vriendin geworden. Bij haar voelde hij zich op zijn gemak.'

Ze hadden elkaar voor het eerst ontmoet in 1965 op Camilla’s ‘coming out’-feestje als debutante. Ze was pas 17, maar uiterst zelfverzekerd. Andrew was toen 25 en een niet onknappe officier in de Household Cavalry, één van de oudste divisies van het Britse leger. Camilla, van jongs af aan heel populair bij de jongens, had zijn aandacht getrokken tijdens dat feestje, en hij ook de hare. Maar het duurde tot 1966 voor ze elkaar weer ontmoetten, op een dansfeest in Schotland. Hij liep naar haar toe en zei gewoon: ‘Laten we dansen.’ Ze dansten, en ze werd verliefd.