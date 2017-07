'Als een blikseminslag zand tot glas kan smelten, wat heeft hij dan met mijn lichaam gedaan?'

Op 30 juli 1994 stond de 53-jarige Rik M. kersen te plukken in een boomgaard nabij Borgloon. Er was onweer in de verte en kort daarop een flits. Zijn buurvrouw zag hoe de kerselaar ‘in een volledige rode schijn’ werd gehuld en hoe de man vier meter hoog werd ‘gekatapulteerd’. Hij had erge brandwonden en kreeg 120 hechtingen. Zijn gouden halsketting werd verpulverd en zat ‘diep in zijn huid gebrand’, tien jaar later zaten er nog altijd goudschilfers onder het litteken. Hem wilde ik interviewen, maar hij is inmiddels overleden. In diezelfde maand juli van 1994 sloeg de bliksem in op hooiers in Arendonk.

Geert Roeymans (toen 22) «Volgens het weerbericht was er die avond kans op onweer. Dat betekende regen en dus wilde mijn toekomstige schoonvader, Gust Slegers, nog tijdig een groot veld hooi binnenhalen. Met drie zijn we die namiddag gaan helpen: zijn buurman Fons Cools, zijn dochter Christel en ik, de aanstaande schoonzoon; we gingen in augustus trouwen.