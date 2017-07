'Blij dat mijn kind dat M-decreet niet moest ondergaan'

Onlangs baarde moraalfilosoof Etienne Vermeersch opzien met een uitspraak over kinderen met het syndroom van Down: ‘We hopen dat ze uiteindelijk zullen uitsterven.’ Een afschuwelijk zinnetje, zegt Fanny Meyers.

Fanny Meyers «Mensen met Down kunnen uitstekend in onze maatschappij integreren. Het is dan toch ongelooflijk dat iemand zoiets durft te zeggen? Er zijn zoveel andere handicaps die veel erger zijn dan het downsyndroom. Maar Down is uiterlijk herkenbaar en vormt zo de favoriete schietschijf van sommigen. Als je mijn dochter Emma ziet, geloof je nooit dat er iets mis is met haar. Toch heeft ze een verstandelijke handicap en autisme.»