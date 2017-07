'Bill Gates is een vriend en een geestverwant: we willen allebei hiv, polio en tbc voorgoed de wereld uit helpen'

Als pas afgestudeerde dokter tropische geneeskunde ruilde Paul Stoffels (55) eind jaren 80 de Kempen in voor Congo en Rwanda. ‘Ik wou van de wereld een betere plek maken,’ zegt hij. Samen met invloedrijkste Belg Peter Piot voerde hij pioniersonderzoek naar hiv en aids. Vandaag is hij Chief Scientific Officer (CSO), Executive Vice President (EVP) en lid van het Executive Committee bij Johnson & Johnson. Vanuit het hoofdkwartier in New Brunswick in de Amerikaanse staat New Jersey stuurt Stoffels als CSO wereldwijd een team aan van 15.000 wetenschappers en beheert hij een budget van ruim 8 miljard euro. Als EVP draagt hij medeverantwoordelijkheid voor meer dan 40.000 personeelsleden, verspreid over 150 landen. Zijn onderzoek lag mee aan de basis van drie aidsremmers en minstens vijftien nieuwe geneesmiddelen.

Paul Stoffels startte zijn carrière bij de legendarische dokter Paul Janssen, grondlegger van Janssen Pharmaceutica. Het was op diens vraag dat hij in Afrika op zoek ging naar een geneesmiddel tegen aids. Vandaag is Janssen Pharmaceutica onderdeel van Johnson & Johnson, het grootste farmaconcern ter wereld, en is het herdoopt tot Janssen: Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.

'Wie in Afrika als arts werkt, wordt automatisch ondernemer. Je leert er heel wat meer dan op de Harvard Business School'

Paul Stoffels «Toen wijlen Paul Janssen in 1953 zijn bedrijfje in de Kempen uit de grond stampte, werkten er amper een paar honderd mensen. Vandaag stellen we in België alleen al 4.500 mensen tewerk. Onze invloed halen we uit de geneesmiddelen die we ontwikkelen en die een impact hebben op het leven van ontzettend veel mensen, overal ter wereld. Wat voor ons écht telt is, om het in het Engels te zeggen: ‘Years of lives saved and years of quality of life generated.’ Hoeveel jaren langer helpen we mensen te leven en hoeveel gezonde jaren kunnen we hun extra schenken? De kwaliteit van het leven staat vandaag in de hele geneeskunde bovenaan. Mensen langer én gezonder laten leven is ons ultieme doel.»

HUMO Het ultieme doel van een farmabedrijf is niet: zoveel mogelijk geld verdienen?