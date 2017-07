Vanlife: met een VW-busje en een Instagram-account de wereld rond

'Op Instagram willen mensen vooral foto's van ons busje zien, mooie plekjes, zonnestralen én Emily in bikini'

Emily King en Corey Smith waren vijf maanden samen toen ze in februari 2012 een reis door Centraal-Amerika maakten. Op een surfresort in Nicaragua hielp Smith een slungelachtige Amerikaan met de naam Foster Huntington om de deuken in zijn surfplank te herstellen. Wanneer de zee te ruw was, zaten ze met z’n drieën samen in de hangmatten van het resort – daar was het wifisignaal het sterkst. Op een namiddag ving Huntington een kleine ruzie tussen het koppel op. Hun liefdevolle kribbigheid overtuigde hem ervan dat zij geschikt waren om langere tijd samen in een besloten ruimte door te brengen: ‘Jullie zouden het goed doen in een VW-busje.’

Een jaar eerder had Huntington ontslag genomen als ontwerper bij Ralph Lauren en had hij zijn appartement in New York ingeruild voor een Volkswagen Syncro. Zijn dagen vulde hij met surfen en met ontdekkingstochtjes naar pittoreske plaatsen langs de Californische kust, waar hij foto’s nam van zijn busje. De foto-app Instagram kwam net op en na verloop van tijd had Huntington meer dan een miljoen volgers verzameld. Hij vertegenwoordigde een nieuwe soort beroemdheid op sociale media: iemand die niet bekend was omdat hij meespeelde in films of wereldhits scoorde, maar omdat hij zijn benijdenswaardige leven vastlegde op beeld. In de bijschriften onder zijn foto’s gebruikte Huntington hashtags als #homeiswhereyouparkit en #livesimply, maar vooral #vanlife.

'Het zijn jonge mensen die de fantasieën van de babyboomers uitleven: onafhankelijkheid, vrijheid, hippiekleren, de seksuele revolutie'

King en Smith, vandaag respectievelijk 31 en 32, reisden vanuit Nicaragua verder naar Costa Rica, maar ze konden het idee van het VW-busje niet van zich afschudden. King, een fotogenieke voormalige studente economie, had ontslag genomen bij Sotheby’s nadat ze zich gerealiseerd had dat ze niet gelukkig was. Smith, een competitieve mountainbiker en manager van een kajakwinkel, had nooit een traditionele kantoorjob gehad. Ze dachten dat ze met weinig geld in een busje konden leven en zo hun favoriete activiteiten – reizen, surfen en mountainbiken – een centrale plaats in hun leven konden geven. Toen King aangenomen werd als webontwikkelaar, een job die ze van thuis uit kon uitoefenen, leek alles plots haalbaar. ‘Ik zei tegen mijn mama dat ik haar iets moest vertellen. Ze dacht dat ik ging zeggen dat we zouden trouwen of dat ik zwanger was, maar ik zei dat we in een busje gingen wonen.’