'The Last Tycoon': Koen De Bouw wordt een Hollywood-booswicht

'Ik had toevallig een maandje vrij'

Koen De Bouw «Ik kus mijn beide handen dat ik, voor mijn Amerikaans debuut, meteen in zo’n mooie productie ben terechtgekomen. Als je als Europese acteur fantasieën koestert over Hollywood – wat bij mij trouwens nooit het geval is geweest – is ‘The Last Tycoon’ echt het gedroomde project: we draaiden in het hartje van Hollywood, in de legendarische Paramount-studio’s, én de serie speelt zich ook nog eens af tijdens The Golden Age van Hollywood.»