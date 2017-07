'Zomergasten': in de ring met presentatrice Janine Abbring

'Zou mijn leven werkelijk leuker worden van kinderen? Ik denk van niet'

- ‘Zomergasten’ geldt zowat als het officieuze WK interviewen. Voel je de druk?

Janine Abbring «Ik merk dat anderen het zo zien, maar ik wil gewoon een goed tv-programma maken. Niets meer en niets minder. De fragmenten zijn mijn reddingsboeien. Ik was van plan nog bijles in het interviewvak te nemen, maar dat is er niet van gekomen. Bij nader inzien lijkt het me ook niet goed mezelf in een mal te persen of om gesprekstrucjes aan te leren. ‘Zomergasten’ heeft me gekozen na een screentest waarbij ik volledig mezelf was.»