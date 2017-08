'Baby Driver': tussen vlammende gangsterfilm en existentieel drama

'Edgar Wright hoeft niet onder te doen voor Quentin Tarantino. Het is geen wonder dat ze goeie vrienden zijn'

Het is niet makkelijk om het door een unieke mix van knetterende shoot-outs, schitterend gechoreografeerde autoachtervolgingen en opzwepende rockmuziek gekenmerkte ‘Baby Driver’ in één genrehokje te steken, maar misschien komt muzikale actiefilm nog het dichtst in de buurt. Zo kunt u met openklappende kaken meemaken hoe Baby, de piepjonge chauffeur van een bende bankovervallers, de vluchtauto op de beat van de muziek door de straten laat scheuren, of hoe de schurken hun pistolen afvuren op het ritme van een knallende rocksong. Ook voor Jamie Foxx was het allemaal nieuw.

Jamie Foxx «Voor de allereerste keer in mijn carrière werd ik door een regisseur benaderd met een interactief scenario. Edgar kwam me het script voorlezen, en iedere keer dat er in het verhaal een song losbarstte, tikte hij op zijn laptop en liet hij die song door de speakers knallen. Hij had zelfs een speciale app gebouwd, en telkens wanneer je die app opende, hoorde je de muziek en de soundbites die hij in de film ging gebruiken. Alleen al die app gaf je een schitterend idee van de ‘Baby Driver’-experience die hij op het oog had. Nooit meegemaakt.»

'We laten de essentie zien van waar het leven om draait: muziek en snelle auto's'

HUMO En? Tevreden over het resultaat?

Foxx «Oh yeah! Ik zat onlangs met mijn zus naar de film te kijken in een bomvolle zaal, en je vóélde het publiek gewoon meeswingen. Eigenlijk laat ‘Baby Driver’ je de essentie zien van waar het leven om draait: muziek en snelle auto’s (lacht).»

HUMO Was je een fan van Edgar?

Foxx «Reken maar. ‘Shaun of the Dead’: zalig. Voor mij hoeft hij niet onder te doen voor Quentin Tarantino. Je hoeft het niet met mij eens te zijn, maar wat mij betreft zijn de films die Quentin vóór 2009 maakte allemaal voorgerechtjes van zijn meesterwerken ‘Inglourious Basterds’ en ‘Django Unchained’. Hetzelfde met Edgar. Kijk naar ‘Hot Fuzz’ en ‘Shaun of the Dead’, en je ziet hem als het ware warmlopen voor ‘Baby Driver’.