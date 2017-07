Dezer dagen is deze duivel-doet-al zich raar genoeg aan het settelen. Ze kijkt er zelf ook van op.

Karine Claassen «Het is voor mij nu belangrijker dan vroeger om een thuis te hebben, een plek om naar terug te komen. Tot voor kort had ik die behoefte totaal niet, ik ben altijd een nomade geweest. Ik weet zelfs niet meer in hoeveel verschillende appartementen in Brussel ik heb gewoond, en met hoeveel vreemde mensen ik een keuken heb gedeeld omdat ik weer eens out of the blue ergens terechtkwam. Ik kon ook van het ene op het andere moment naar Berlijn vertrekken als ik daar zin in had. Ik had geen nood aan een ankerpunt, maar de laatste tijd is het wel heel hevig geweest. Ik ben heel intens in wat ik doe. Dat is mijn sterkte, maar het is ook wel heel vermoeiend. Vandaar dat ik nu toch een plek zoek om tot rust te komen.»

HUMO Je hebt toch wel al een thuis gekend?