'Mooie liedjes schrijven is hard werk, hoor. De muze is een zure, wispelturige trut'

Op één van de Belgische optredens van Randy Newman (73) in De Roma, eind 2015, hoorde ik een mevrouw in de wandelgangen zeggen dat ze het ‘wel goed’ vond, maar ‘toch wat opportunistisch dat hij moet teren op het succes van Joe Cocker’. Dat Newman de wereldhits schreef die Cocker slechts coverde, wist ze blijkbaar niet. Newman moet lachen als we hem in een Brussels hotel de anekdote vertellen. ‘Ooit zat ik met mijn dochter in een restaurant. Ik stond erop met m’n gezicht naar de muur te zitten om niet herkend te worden, maar mijn dochter sneerde ‘Stel je niet aan, zo beroemd ben jij helemaal niet.’ (lacht) De waarheid kwetst wel degelijk, merkte ik toen.’