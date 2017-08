'Ik lag bedolven onder de haring'

HUMO Hoe kwalijk is een zomerdepressie?

Dr. Koen De Zeulder «Het is een verschrikking, vooral voor de omgeving. Neem nu Bart Brinckman: plots, midden in de komkommertijd, begint die kerel in De Standaard kritiek te leveren op De Wever. Dat is zonder twijfel het gevolg van een acute zomerdepressie.»