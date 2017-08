Goldfrapp duikt met haar nieuwe plaat 'Silver Eye' de festivalzomer in, en wij duiken mee

HUMO Goldfrapp is een mooie familienaam én een mooie groepsnaam: gelukkig heet je niet Alison Smith. Is Goldfrapp van Joodse origine?

Alison Goldfrapp «Het enige wat ik weet, is dat we voorouders in Duitsland hebben, wellicht Joden die voor de nazi’s zijn gevlucht. En frapp zou ‘slaan’ betekenen. Maar eigenlijk moet ik dat dringend eens opzoeken.»

HUMO Je cd- en songtitels bevatten vaak intrigerende contrasten: ‘Felt Mountain’ is er eentje, en op de nieuwe cd ‘Systemagic’ en ‘Faux Suede Drifter’. Geen idee waar het op slaat, maar het klinkt goed.

Goldfrapp «Ik had een beeld van een mysterieuze zwerver die een hip jasje uit nepdaim draagt. Soms zie je daklozen of zwervers met kleren die zo oud zijn dat ze opnieuw modieus of tenminste vintage lijken. Het is ook een metafoor voor: niets is wat het lijkt.»

HUMO Jullie spelen heel wat festivals. Eerlijk gezegd lijkt een festival me niet de ideale plek voor jullie vaak subtiele, frêle klanken.

Goldfrapp «Ik hou van de onvoorspelbaarheid van festivals, je weet nooit hoe het zal uitdraaien. Iemand anders bepaalt met wie je daar staat: ’t is een avontuur. Ik ben van nature wat schuchter en teruggetrokken en ik dacht dat ik zou instorten als er iets misging. Het overkwam ons onlangs op Glastonbury: door een technische panne konden we een aantal elektronische songs niet spelen, terwijl die net het best renderen op een woelig festival. Maar ik bleef overeind en ik hou van dat soort kleine overwinningen op mezelf. En ik zag twee piepjonge Australische bands die een soort krautrock speelden: dat pepte me op voor onze eigen show. Eén keer in Schotland waren de mensen zo enthousiast dat ze ons wilden dopen: ze gooiden joelend water op het podium – niet één glas maar hectoliters. Goed bedoeld en fun, maar ik vermoed dat we geëlektrocuteerd hadden kunnen worden. Eén vent katapulteerde z’n onderbroek naar me – een ietwat onhandig geformuleerd aanzoek, neem ik aan.»

HUMO Sinds enige tijd woon je samen met een vrouw. Met permissie, het heeft me altijd geïntrigeerd hoe iemand jarenlang hetero kan zijn en dan plots kan switchen naar dames. Of vice versa. Maar die ingrijpende koerswijziging duikt, voor zover ik kan vaststellen, niet op in je songs. Terwijl ik zou denken dat het bij uitstek een boeiend en ingrijpend onderwerp is.

Goldfrapp «Naar mijn gevoel is het helemaal niet zo’n ingrijpend gegeven.»