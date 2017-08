Waar verzet jij je tegen? Abdelkader Benali, Paul Verhaeghe en Armin van Buuren geven antwoord

Abdelkader Benali (schrijver): ‘In de bres voor vrienden’

Sinds ik onbedaarlijk moest huilen om de karaktermoord die op een klasgenoot werd gepleegd, weet ik hoe slecht ik het kan verdragen wanneer een vriend wordt belasterd. Natuurlijk, ook de opwarming van de aarde, de uitputting van landbouwgronden en de vluchtelingencrisis raken me, maar er is werkelijk niets wat me zo tot razernij brengt als plat geroddel.

Eén keer ging een zelfbenoemde opiniemaker in een avondkrant zo ver in het creëren van geruchten rond een gewaardeerde kennis van me dat ik de redactie attendeerde op de leugenachtigheid van de schrijver. Meteen voelde ik spijt, want er is nog zoiets als vrijheid van meningsuiting en daarnaast kon de aangevallene zichzelf beter verweren, maar wat was ik blij dat ik het toch had gedaan. Het bekoelde mijn woede, bracht me weer bij zinnen. Ik had er werk van gemaakt.

Waar komt dat brandende gevoel toch vandaan? Ben ik bang zelf onderwerp van smaad en spot te worden? Of is de woede ook deels zelfkastijding? Want als het ons zo makkelijk afgaat en het zo lekker is om te doen, behoor ik dan ook niet tot die mensen die met een radde tong slachtoffers op de korrel nemen? Ik moet bekennen: ik ben schuldig. Ik ben net zo hypocriet als iedereen. Wat zegt dat over mijn woede? Is het compensatie om mijn eigen zonde mee wit te wassen?