'Vlinders in je buik zijn fijn, maar een relatie is vooral wérken'

Het heeft er overigens alle schijn van dat het goed is afgelopen met Emily en Kumail, want het echtpaar dat vandaag in een hotel in Amsterdam tegenover ons zit, is zichtbaar alive-and-kicking. Afgepeigerd door de jetlag, dat wel, maar ook opgelucht en dolblij, want het relaas van hun merkwaardige liefdesrelatie wordt door de critici bijzonder goed onthaald én is in de Verenigde Staten aan het uitgroeien tot een aardige hit.

HUMO Emily, tien jaar geleden hing jouw leven dagenlang aan een zijden draadje. En terwijl jij aan haar ziekbed zat, Kumail, begon je pas écht te beseffen hoe krankzinnig verliefd je op haar was. Wanneer drong het door dat jullie met dit verhaal goud in handen hadden?

Kumail Nanjiani (lacht) «Goud zagen we er niet meteen in, maar ongeveer vijf jaar geleden begonnen we ons wel te realiseren dat er misschien een fijn filmpje in zat.»

Emily Gordon «Geef toe: wat ons is overkomen, zou geen enkele scenarist kunnen verzinnen. Dit verhaal verdient het om te worden verteld, vonden we, en wat meer is: we beseften onmiddellijk dat we het script zélf moesten schrijven. Want alleen wij kenden alle aspecten van de situatie: het hobbelige parcours van onze liefdesrelatie, de pijnlijke clash tussen Kumail en zijn ouders, en natuurlijk ook zijn kennismaking met de mijne. Want terwijl ik in het hospitaal in coma lag, zijn Kumail en mijn ouders met elkaar beginnen optrekken. Ik wou nog altijd dat ik dáár bij had kunnen zijn (lacht).»