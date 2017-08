'Mensen zijn heel mak, en dat is gevaarlijk, want zo heeft het fascisme in Duitsland ingang gekregen'

Wereldwijd geldt Michaël Borremans (53) als één van de grootste nog levende Belgische kunstenaars, maar in zijn thuisstad Gent rijdt hij gewoon met de fiets rond en houdt niemand hem tegen voor een selfie of een handtekening. We hebben afgesproken in zijn favoriete Italiaanse osteria in de schaduw van het oude RTT-gebouw. ‘Al duizend keer ben ik met de fiets naar dit restaurant gereden, en toch slaagde ik er daarnet in om helemaal in gedachten verzonken verloren te rijden,’ zegt hij terwijl het voorgerecht wordt opgediend. ‘Hoe komt dat toch? Al heeft het feit dat het mogelijk is ook iets zeer bevrijdends.’

HUMO Is het ook niet een beetje verontrustend?

Michaël Borremans «De code van mijn creditcard niet meer kunnen herinneren als ik wil betalen, dát is verontrustend – en vervelend. Maar verdwalen op een plek die ik goed ken, doet me denken aan de verwondering die ik als kind had. Eigenlijk is het toch een kwaliteit om verloren te lopen in een stad waar je al vijfentwintig jaar woont? (lacht)»

HUMO Uw atelier is hier in de buurt?

Borremans «Eén van de drie. Vroeger had ik maar één atelier, en als ik dan geen inspiratie had of geblokkeerd zat, ging ik op de lappen of deed ik andere onverstandige dingen. Maar nu ik ouder word, wordt mijn werk voor mezelf alsmaar boeiender, en daarom wil ik er ook zoveel mogelijk tijd in investeren. En dus leen ik een tweede atelier van een vriend. Als ik tijdens een werk blokkeer, verhuis ik naar dat andere atelier, waar ik op een ander moment óók geblokkeerd zat. Maar nu zie ik een uitweg, omdat ik uit een andere context kom en met nieuwe ogen arriveer. Op dit moment heb ik dus drie werkplekken om tussen te pendelen. Een tijdje geleden heb ik zelfs een Porsche 911 gekocht om de afstanden sneller te kunnen overbruggen. Maar ik heb die auto weer verkocht, want dat was niks voor mij (lacht). Ik wil alleen maar zeggen dat ik alles in mijn leven organiseer in functie van het werk.»

HUMO Wat misschien niet echt gezond is.

Borremans «Dat is altijd zo geweest, en het wordt alleen maar erger. Ik ben daar zeer tevreden mee. Natuurlijk lijdt mijn sociaal leven eronder: als ik aan het werk ben, word ik soms een kluizenaar. Maar ik ben dan wel perfect gelukkig. Hoe ouder ik word, hoe meer ik dat kluizenaarschap apprecieer, en dat heeft ook te maken met slechte ervaringen. De schrijver Gerard Reve had niet helemaal ongelijk toen hij zei: ‘Met de meeste mensen kun je beter niks te maken hebben.’ Ik ben geen misantroop, maar ik koester wel mijn momenten van splendid isolation.»